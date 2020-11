ANSA-IL-PUNTO/COVID: la peggior settimana della Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 14 NOV - Dall'inizio della pandemia da coronavirus, quella che si sta per chiudere è stata la peggior settimana per la Basilicata (passata mercoledì scorso da zona gialla ad arancione) con numeri mai visti prima.

In sette giorni, da sabato 7 novembre ad oggi, è stato registrato un preoccupante balzo, da 2.281 a 3.670 di persone residenti in regione positive al covid, con 15 decessi in più (da 63 a 78). (ANSA).