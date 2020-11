Covid: ospedale Potenza, percorsi clinici mai fermati

(ANSA) - POTENZA, 12 NOV - "I percorsi clinici funzionano regolarmente e non si sono mai fermati, così come tutte le attività sono state riorganizzate per assicurare misure protettive che sono i capisaldi per tenere sotto controllo il virus": lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa, il commissario dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera. "Il senso di smarrimento dell'epoca Covid - ha aggiunto - è più che comprensibile, ma gli ospedali hanno imparato a proteggere chi vi accede". (ANSA).