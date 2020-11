Droga: ha eroina, arrestato ad Altamura

(ANSA) - MATERA, 11 NOV - Trovato in possesso di circa 60 grammi di eroina, ad Altamura (Bari), un uomo di 32 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia della confinante Città dei Sassi: è ai domiciliari.

L'uomo, che ha precedenti penali, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio "nell'ambito - è specificato in un comunicato diffuso dall'Arma - di uno specifico servizio teso al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti". (ANSA).