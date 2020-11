ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata arancione, lieve calo casi

(ANSA) - POTENZA, 11 NOV - Un lieve calo dei contagi nel primo giorno da regione arancione. In Basilicata, tuttavia, la preoccupazione è ancora ai livelli massimi, in particolare per quel che riguarda la città di Matera e la situazione in molte case di riposo. E, dopo l'annuncio del governatore Vito Bardi, di "valutare la possibilità di far ricorso alla Dad anche per le medie ed elementari", si è acceso il dibattito sul prosieguo dell'anno scolastico, accompagnato dalle polemiche sui problemi per l'approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali. (ANSA).