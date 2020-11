Fca: Melfi; in cassa integrazione lavoratori "zone rosse"

(ANSA) - POTENZA, 09 NOV - I circa 250 lavoratori dello stabilimento di Melfi (Potenza) di Fca che vivono nelle "zone rosse" di Genzano di Lucania (Potenza) e Irsina (Matera) saranno collocati in cassa integrazione: la procedura è stata avviata oggi dall'azienda, secondo quanto reso noto da Fim-Cisl, Uilm, Fismic e Aqcf.

I due comuni lucani sono stati dichiarati "zona rossa" dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con un'ordinanza emessa il 2 novembre scorso. Le quattro organizzazioni sindacali - che hanno espresso "grandissimo rammarico" per decisioni politiche prive di disposizioni "che potessero garantire il salario ai lavoratori" - hanno chiesto anche alle aziende dell'indotto dello stabilimento melfitano di Fca di "avviare le procedure di cassa integrazione ordinaria per garantire il salario ai lavoratori provenienti dalle zone rosse". (ANSA).