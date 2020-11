Minaccia di diffondere foto della ex, arrestato 18enne

(ANSA) - MATERA, 04 NOV - Accusato di atti persecutori aggravati ai danni della ex fidanzata, a Matera un giovane di 18 anni, della provincia di Taranto, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia che aveva raccolto la denuncia della ragazza. Il 18enne, oltre a "tempestarla" di messaggi, telefonate e squilli, la aveva anche minacciata che se non fosse tornata con lui avrebbe diffuso sue foto intime.

Inoltre, la giovane ha mostrato alla Polizia una foto inviatale dall'ex fidanzato su Messenger in cui era raffigurata una pistola e diversi proiettili e con la quale le annunciava il suo arrivo sotto casa sua, nella Città dei Sassi. Ma all'appuntamento concordato in un centro commerciale, il 18enne ha trovato la Polizia che lo ha arrestato in flagranza di reato.

(ANSA).