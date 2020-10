ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata cresce la preoccupazione

(ANSA) - POTENZA, 31 OTT - Una crescita costante di casi (ora sono positivi 1.328 lucani) e ricoveri (passati in 24 ore da 81 a 90): nonostante sia la regione italiana con l'Rt più basso (1,04), anche quelli della Basilicata sono numeri che creano ansia e preoccupazioni. Non a caso, come disposto nella serata di ieri dal presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, da lunedì prossimo, 2 novembre, in tutte le scuole superiori lucane sarà attuata solo la didattica a distanza. E nelle prossime ore, il governatore lucane potrebbe firmare una nuova ordinanza, con misure più restrittive per alcune aree della regione. (ANSA).