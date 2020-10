ANSA-IL-PUNTO/COVID: in 7 giorni 424 positivi lucani in più

(ANSA) - POTENZA, 29 OTT - In una settimana, dallo scorso 22 ottobre ad oggi, il numero delle persone residenti in Basilicata positive al coronavirus è salito da 721 a 1.145, quello dei ricoverati da 52 a 81, con un aumento da quattro a sette di pazienti in terapia intensiva. L'analisi dei dati forniti dalla task force regionale denota come il virus stia circolando su tutto il territorio lucano, con una media di circa 80-100 nuovi casi al giorno: nell'ultimo aggiornamento ne sono stati segnalati 106 totali (86 residenti in Basilicata) su 1.004 tamponi analizzati. Il totale delle vittime è di 47, quello dei guariti 605.

E mentre il numero dei nuovi contagi continua a salire in maniera costante, in serata, nel centro storico di Matera è andata in scena una pacifica protesta, senza alcun problema di ordine pubblico, contro l'ultimo Dpcm sulla pandemia. (ANSA).