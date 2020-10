Dalle 18 bistrot Potenza regala pasti a chi è in difficoltà

(ANSA) - POTENZA, 28 OTT - Un "grido di aiuto che arriva da centinaia di famiglie" a cui, a Potenza, il bistrot "Crusco's" ha deciso di rispondere distribuendo dopo le ore 18 non solo "l'eccedenza del non venduto" ma anche pasti cucinati nel pomeriggio proprio per le persone in difficoltà. L'iniziativa, partita ieri, a un giorno di distanza dall'entrata in vigore delle restrizioni dell'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus, sta riscuotendo grande successo sui social e già almeno altri due locali del capoluogo lucano ne hanno seguito l'esempio.

