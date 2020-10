ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata oltre quota mille positivi

(ANSA) - POTENZA, 28 OTT - Nel giorno in cui sono stati registrati tre decessi di anziani (in totale sono 47 le vittime lucane del coronavirus) e in cui è stata superata la quota di mille persone residenti in Basilicata positive (1.073), con un videomessaggio ai lucani, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha sottolineato che "i numeri sono ancora sotto controllo" e che "l'obiettivo è di arrivare a tremila tamponi al giorno", rispetto agli oltre mille attuali.

Poche ore dopo, è arrivato il durissimo attacco sferrato al governatore dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil.

"L'affermazione che 'i numeri in Basilicata sono ancora sotto controllo' denota - hanno scritto in una nota congiunta Angelo Summa, Enrico Gambardella e Vincenzo Tortorelli - una grave sottovalutazione sempre più improntata sulla superficialità. E tempo di assumersi responsabilità e se Bardi non è in grado di farlo si faccia aiutare perché le conseguenze della pandemia sulla salute dei lucani come sull'occupazione e le attività produttive si fanno sempre più pesanti". (ANSA).