Le Autolinee Liscio presentano 27 nuovi bus 'Intercity'

(ANSA) - POTENZA, 27 OTT - Le autolinee Liscio (azienda consorziata Cotrab), hanno presentato i 27 nuovi autobus "Intercity" che saranno utilizzati sulle linee extraurbane dell'azienda potentina.

I 27 autobus - è scritto in una nota - si aggiungono a otto nuovi Mercedes "Intouro" acquistati lo scorso anno. Gli autobus sono dotati di pedana per disabili, impianto antincendio motore, sistema elettronico di sicurezza della frenata e della stabilità di marcia del veicolo, conta persone digitale e prese usb.

L'investimento complessivo è di circa sei milioni di euro ed è "stato possibile grazie al contributo dei fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Basilicata, integrato da una importante copartecipazione in autofinanziamento della Liscio".

(ANSA).