Il sindaco di Matera chiede interventi per l'ospedale

(ANSA) - MATERA, 27 OTT - Interventi per migliorare i livelli di assistenza ai degenti e a tutela della profilassi del personale sanitario in servizio presso l'ospedale "Madonna delle Grazie''. E' quanto, in una nota, chiede alla Regione Basilicata il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, preoccupato per la precarietà dei servizi acuiti con l'epidemia da covid 19 e dalle segnalazioni venute da sindacati e cittadini.

''Da tempo - ha evidenziato il sindaco eletto lo scorso 5 ottobre - la comunità materana è in attesa di un nuovo piano operativo nonché di una autonomia gestionale e organizzativa che consenta di superare le gravi criticità che da anni si vanno acuendo, senza che vi siano state le necessarie attenzioni volte ad evitare la fuga delle migliori professionalità verso altri ospedali, nonché un fenomeno di migrazione sanitaria in costante e vertiginoso aumento''. (ANSA).