Covid: due bandi della Camera di Commercio della Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 27 OTT - La Camera di commercio della Basilicata ha approvato due bandi "per sostenere la ripresa dell'economia lucana a seguito degli eventi legati al Covid-19, finalizzati a sostenere le aziende lucane in questo periodo così delicato": le risorse ammontano complessivamente a 400 mila euro.

Con il bando "Liquidità", per la "concessione di contributi per l'accesso al credito" si prevede la concessione di contributi per l'accesso al credito, per favorire gli investimenti produttivi e la liquidità "necessaria in una fase economica di estrema criticità". Con il bando "Restart mpmi" si sostengono invece le imprese del territorio "favorendo la continuità delle attività e la ripresa, supportando la capacità di risposta all'emergenza".

"L'obiettivo, evidente, è continuare a essere sempre al fianco delle nostre imprese - è scritto in una nota - consentendo di garantire la continuità dell'attività aziendale (anche mediante l'adozione di nuovi modelli organizzativi, in particolare smart working, telelavoro e connettività) e rafforzare le potenzialità di ripresa in tempi rapidi mediante interventi volti a garantire la sicurezza in ambito aziendale".

