ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Basilicata aumentano casi e ricoveri

(ANSA) - POTENZA, 26 OTT - Casi e ricoveri in aumento costante. Anche in Basilicata - che nei mesi estivi, per molti giorni, era stata 'covid-free' - la seconda ondata dell'emergenza coronavirus sta creando molte preoccupazioni, con sette persone ricoverate in terapia intensiva. Nelle ultime ore ha fatto parecchio rumore anche l'attacco del governatore Bardi contro il Dpcm del premier Conte che "penalizza i territori". E la Regione, a sua volta, è stata aspramente criticata dalla Cgil perché "quanto continua a verificarsi nelle case di riposo della Basilicata è inaccettabile". (ANSA).