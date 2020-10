ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata due morti e 69 positivi

(ANSA) - POTENZA, 24 OTT - Dopo aver superato ieri per la prima volta quota 100, oggi in Basilicata i nuovi positivi al coronavirus sono scesi a 69, ma con un ridotto numero di tamponi esaminati (1.214: rispetto a ieri sono stati 220 in meno). Ma quella che sembra comunque una buona notizia è stata offuscata dall'aumento delle vittime: due in più (due persone anziane), con il totale salito a 44.

Per la verità, nel capitolo delle cose positive bisogna inserire almeno i risultati dei circa 400 tamponi eseguiti ad Avigliano (Potenza), in gran parte in un drive-in: il sindaco, Giuseppe Mecca, ha annunciato che oltre il 95 per cento degli esami hanno dato esito negativo, con la conseguenza che il 26 ottobre in paese si tornerà a scuola. L'altro aspetto incoraggiante riguarda il bilancio del progetto "Turismo covid free", attuato la scorsa estate in tre zone della provincia di Potenza particolarmente frequentate dai turisti: la costa tirrenica di Maratea, le Dolomiti Lucane e il Parco nazionale del Pollino. L'azienda sanitaria di Potenza, a partire da maggio, vi fece eseguire 2.097 tamponi in 28 comuni e 115 strutture ricettive, anche su 742 operatori turistici. Il progetto, secondo la Asp il primo in Italia in questo campo, ha dato risultati che gli esperti stanno valutando. (ANSA).