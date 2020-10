Covid: sostegno ai consumatori; fondi alla Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 19 OTT - Circa 163 mila euro sono a disposizione della alla Regione Basilicata, attraverso un avviso del Ministero dello Sviluppo economico, "per il sostegno ai consumatori per far fronte, in un'ottica di sussidiarietà e tempestività, all'emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da covid-19": lo ha reso noto l'assessore alle attività produttive della Regione, Francesco Cupparo, il quale, "per fare una prima valutazione sulle attività da mettere in campo", ha incontrato oggi i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. (ANSA).