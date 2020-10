Camere commercio: Basilicata; il turismo lucano a Mirabilia

(ANSA) - POTENZA, 17 OTT - La Basilicata ha portato al Ttg Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia, i suoi tesori Unesco, i Sassi di Matera e il Parco del Pollino, nello stand di Mirabilia Network, l'associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 18 Camere di Commercio italiane tra cui quella lucana, che è capofila "di un'aggregazione unica in Europa per la capacità di unire territori e promuoverli attraverso i fattori del turismo culturale e sostenibile, dell'enogastronomia, ma anche dell'artigianato artistico e dell'innovazione".

Sono questi fattori che, prima della pandemia, attraevano il 20% del turismo italiano, con un valore aggiunto - stimato dall'Istituto Tagliacarne - per il 2019 di 296 miliardi di euro, ovvero un prodotto superiore a quello del Portogallo e della Finlandia e non distante da quello della Danimarca. (ANSA).