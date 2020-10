ANSA-IL-PUNTO/COVID: record di contagi, Basilicata in ansia

(ANSA) - POTENZA, 16 OTT - Un record che provoca ansia e preoccupazioni: in Basilicata l'ultimo aggiornamento è il peggiore dall'inizio dell'epidemia di coronavirus. Infatti, su 1.116 tamponi analizzati ieri sono stati riscontrati 74 nuovi casi di contagio, 17 dei quali riguardano persone pugliesi che hanno fatto il test in provincia di Matera. E nel bilancio va aggiunta anche la 38/a vittima lucana, un'altra persona che, come altri sette anziani deceduti nelle scorse settimane, era ospite di una casa di riposo di Marsicoverere (Potenza), posta sotto sequestro dai Carabinieri lo scorso 2 ottobre.

Intanto, a Sant'Arcangelo (Potenza), si è conclusa l'attività di screening messa in campo dall'Azienda sanitaria di Potenza (Asp), "di concerto con l'assessorato alla Sanità della Regione Basilicata, a seguito di casi di positività al Covid-19 riscontrati nell'area e su un docente dell'Istituto 'Carlo Levi'". Nel comunicato diffuso dall'Asp è stato inoltre sottolineato che "sono stati oltre 700 i tamponi naso-faringei effettuati in modalità drive-in dal personale dell'Unità speciale Covid-19 (Usco) del Distretto di Villa d'Agri". (ANSA).