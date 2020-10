Coronavirus: balzo di contagi in Basilicata, 48 nuovi casi

(ANSA) - POTENZA, 15 OTT - Ieri in Basilicata sono stati registrati 48 nuovi casi di coro Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 438 e 36 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Basilicata, 37 persone sono morte a causa del coronavirus, 459 sono guarite e sono stati esaminati 85.435 tamponi, 84.238 dei quali sono risultati negativi.

(ANSA).