Conai: "Nel 2019 +27,5% di imballaggi differenziati"

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - Nel 2019 sono state differenziate in Basilicata 34.503 tonnellate di rifiuti di imballaggio, "anche grazie agli accordi sottoscritti tra i Comuni della regione e il Conai", con un incremento del 27,5% rispetto al 2018 "che permette alla regione di aumentare ulteriormente il numero di imballaggi recuperati". Lo ha reso noto, in un comunicato, il Conai.

Nel 2019 inoltre in Basilicata sono state conferite 1.072 tonnellate di acciaio, 107 di alluminio, 9.884 di carta, 22 di legno, 9.017 di plastica e 14.401 di vetro: "Per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata, Conai, sempre nel 2019, ha trasferito ai Comuni lucani circa 4,3 milioni di euro.

Una cifra in crescita del 37,7% rispetto agli oltre 3,1 milioni ricevuti nel 2018". (ANSA).