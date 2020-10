Avis: "In Basilicata in estate il sistema ha retto"

(ANSA) - POTENZA, 14 OTT - In estate il sistema sanitario in Basilicata "ha retto meglio degli altri anni, con appena un centinaio di sacche di sangue importate da fuori regione": è quanto emerso nel corso dell'assemblea regionale dell'Avis.

Nel 2019 le unità di sangue intero raccolte sono state 18.534, in lieve calo rispetto al 2018: "Meno significativo - è scritto in una nota - il dato relativo al decremento delle piastrine, evidentemente legato alla richiesta proveniente dagli ospedali". Nel 2019 sono state utilizzate 25.270 sacche di sangue intero, e "oltre il 90% è stato garantito dalle associazioni di donatori di sangue", di cui il 74% dall'Avis.

(ANSA).