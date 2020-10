ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Basilicata 30 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 12 OTT - In Basilicata, il 10 e l'11 ottobre, sono stati 30 i nuovi positivi, su 1.096 tamponi effettuati. Secondo i dati della task force regionale, i lucani attualmente positivi sono 398, dei quali 378 dall'ultimo aggiornamento, e 24 residenti, con quattro guarigioni e 364 persone in isolamento domiciliare. Negli ospedali della Basilicata sono attualmente ricoverate 36 persone.

Sulla vicenda dei vaccini antinfluenzali, è intervenuto il consigliere regionale di Italia Viva, Luca Braia, evidenziando che "in questo momento è fondamentale conoscere in che tempi e modi saranno disponibili e distribuite le 150mila dosi richieste". "La gara per l'approvvigionamento dei vaccini in Basilicata - ha aggiunto - sappiamo essere andata deserta: siamo in netto ritardo, il picco influenzale potrebbe arrivare tra 30 giorni ed è fondamentale fornire una relazione puntuale in Consiglio Regionale". (ANSA).