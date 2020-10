Violenza sessuale: tentativo con minorenne, uomo arrestato

(ANSA) - POTENZA, 05 OTT - Un uomo di 61 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, nell'area del Vulture-Alto Bradano, con l'accusa di tentata prostituzione minorile. L'arresto è avvenuto al termine di indagini avviate all'inizio dello scorso mese di luglio e coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. In un parco, l'uomo avvicinò il minorenne e lo invitò a seguirlo nella sua auto "per compiere atti sessuali", con la promessa di dargli del denaro.

Il minorenne, però, non accettò le richieste dell'uomo, si allontanò dal parco e raccontò il fatto ai genitori. (ANSA).