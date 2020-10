Matera: M5s verso vittoria, "cenerentola che fa la storia"

(ANSA) - MATERA, 05 OTT - "Una cenerentola politica che è riuscita davvero a fare la storia di questa città": queste le prima parole pronunciate da Domenico Bennardi, candidato del M5s che è in netto vantaggio nel ballottaggio per l'elezione a sindaco di Matera. Bennardi, che ha definito il successo verso cui si sta avviando "inaspettato" e "incredibile", rispondendo alle domande dell'ANSA ha annunciato che "competenza e capacità politica" saranno i criteri per la formazione della giunta, che sarà composta da esponenti "della coalizione". Primi punti da affrontare: "Tutela della materanità e problema della sanità".

(ANSA).