Furti in 14 scuole Puglia e Basilicata, indagato a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 04 OTT - Il pubblico ministero di Taranto Marzia Castiglia ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per un furto nel liceo scientifico Tito Livio di Martina Franca la notte tra il 26 e il 27 febbraio, indagando un pregiudicato 29enne di Foggia che era già agli arresti domiciliari per analoghi reati, accusato di almeno altri 13 furti ai danni di scuole della Puglia e della Basilicata.

L'avviso di garanzia è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Martina Franca, che hanno effettuato le indagini. Dal liceo Tito Livio vennero rubati pc portatili e tablet per un valore di circa 30mila euro, oltre a denaro e generi alimentari delle macchinette self-service. Le indagini - supportate dalla video-sorveglianza esterna della scuola che ha immortalato anche la sua corporatura robusta - hanno accertato che il ladro era solo e tentava di non essere identificato, indossando guanti e passamontagna, ma aveva uno zaino porta attrezzi professionale a spalla, di una ditta specializzata di cui sono stati venduti pochi modelli. E' così che gli agenti sono risaliti all'identità del 29enne, indagato per furto aggravato. (ANSA).