Coronavirus: quattro morti in una Rsa di Marsicovetere

(ANSA) - POTENZA, 02 OTT - Dopo il decesso di ieri, sempre a causa del coronavirus, altre tre persone anziane sono morte stamani in una Rsa di Marsicovetere (Potenza). L'Azienda sanitaria di Potenza ha avviato un'indagine. Ieri, in totale, in Basilicata, sono stati analizzati 933 tamponi, dei quali 16 sono risultati positivi. (ANSA).