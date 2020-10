Sindacati: "A Villa d'Agri positivi sei operatori sanitari"

(ANSA) - POTENZA, 01 OTT - "Siamo fortemente preoccupati per i casi di positività che si stanno verificando nei presidi sanitari lucani, prima a Melfi (Potenza) e adesso anche a Villa d'Agri (Potenza), dove risultano contagiati sei operatori sanitari". Lo scrivono, in una nota congiunta, i rappresentanti lucani di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

Secondo i sindacati, "come più volte ribadito, è necessario avviare una programmazione dello screening costante del personale sanitario, il quale deve essere sottoposto a tampone ciclicamente". (ANSA).