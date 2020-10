Regione Basilicata: Consiglio dei Ministri impugna due leggi

(ANSA) - POTENZA, 01 OTT - Il Consiglio dei Ministri, la notte scorsa, ha impugnato due leggi della Regione Basilicata.

In particolare, il provvedimento riguarda la legge regionale numero 25 del 6 agosto scorso sulle "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale numero 23 del 19 settembre 2018 'Istituzione del Fondo unico autonomie locali (Fual)'" e la legge regionale numero 26, sempre del 6 agosto scorso, sul "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (Ardsu)". (ANSA).