Minaccia moglie, figlia e nipote col fucile, arrestato

(ANSA) - MATERA, 30 SET - Un uomo di 81 anni è agli arresti domiciliari in un comune del Materano con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e minaccia aggravata ai danni della moglie, della figlia e della nipote di 12 anni. Il fatto è avvenuto in una zona di campagna di Matera: durante il pranzo, è cominciato un litigio per questioni economiche: l'uomo ha imbracciato il fucile, preso in un locale adiacente all'abitazione. (ANSA).