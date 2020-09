Droga: arrestato latitante colpito da mandato europeo

(ANSA) - POTENZA, 30 SET - Un uomo di 42 anni è stato arrestato in Romania e trasferito in Italia con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, aggravata dal metodo mafioso. Nei confronti dell'uomo è stato eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal gip distrettuale di Potenza: era latitante dal 2017. (ANSA).