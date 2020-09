Lavoro: Uil, ad agosto autorizzate 1,5 milioni di ore di cig

(ANSA) - POTENZA, 26 SET - Ad agosto in Basilicata sono state autorizzate 1,5 milioni di ore di cassa integrazione (cig) con causale "Covid-19": in base ai dati del report dell'Osservatorio Inps sono state 725 mila le ore dai Fondi di Solidarietà, 470 mila le ore di cig ordinaria e 250 mila quelle per la cig in deroga. E' quanto ha reso noto il segretario lucano della Uil, Vincenzo Tortorelli: "Siamo alla conferma - ha detto Tortorelli - che gli effetti dell'emergenza epidemiologica su produzione e occupazione sono tutt'altro che avviati verso un sia pure graduale superamento. (ANSA).