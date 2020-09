Furti in appartamento a Potenza, la Polizia ferma due donne

(ANSA) - POTENZA, 25 SET - Due donne sono state fermate dalla Polizia, a Potenza, con l'accusa di aver rubato in due appartamenti della città, portando via un bottino "superiore ai ventimila euro". I due colpi sono stati denunciati da cittadini cinesi che vivono nei due appartamenti. Nell'area era in funzione un sistema di videosorveglianza dal quale la Polizia ha visto che tre donne avevano fatto un sopralluogo nel palazzo durante la mattina per poi tornare la sera. (ANSA).