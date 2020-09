Alimentare: Fanelli, fondi per filiera con cinghiale lucano

(ANSA) - POTENZA, 24 SET - La giunta regionale della Basilicata, su proposta dell'assessore alle all'agricoltura, Francesco Fanelli, ha approvato un bando per la presentazione di "progetti pilota per la realizzazione di una filiera delle carni di cinghiale lucano".

"L'obiettivo - ha spiegato Fanelli in una nota dell'ufficio stampa della giunta - è duplice: da una parte contenere la presenza sempre più invasiva degli ungulati selvatici che oltre ai danni alle colture, rappresentano un pericolo per l'incolumità delle persone causando molti incidenti e dall'altra, trasformare questo problema in una opportunità".

(ANSA).