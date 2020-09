Giro d'Italia: fondi per ripristinare strade sesta tappa

(ANSA) - POTENZA, 23 SET - La Regione Basilicata ha stanziato circa 500 mila euro per "il ripristino di alcuni tratti di strada" interessati dalla sesta tappa del Giro d'Italia, la Castrovillari-Matera, di 188 chilometri, in programma il prossimo 8 ottobre.

Lo ha reso noto l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, sottolineando che "il percorso si snoderà per la maggior parte in territorio lucano. Dalle economie del Fondo sviluppo e coesione sono state reperite risorse pari a circa 500 mila euro per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle arterie che saranno interessate dal passaggio del Giro". (ANSA).