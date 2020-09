Casa: in Basilicata agevolazioni per le giovani coppie

(ANSA) - POTENZA, 17 SET - Ridurre il disagio abitativo, favorire le giovani coppie nell'acquisto della prima casa, e sostenere le ristrutturazioni degli edifici privati, attraverso un contributo per l'abbattimento del tasso di interesse dei mutui contratti fino all'80% per i primi cinque anni, e del 50% per gli altri cinque anni di durata del finanziamento.

È quanto previsto nella proposta di legge "Misure di sostegno per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di proprietà", illustrata stamani a Potenza dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Vizziello, e dal presidente di Confedilizia Basilicata, Francesco Genzano.

(ANSA).