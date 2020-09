Droga: getta marijuana ma viene visto, arresti domiciliari

(ANSA) - MONTESCAGLIOSO, 15 SET - Un giovane di 22 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Montescaglioso (Matera), con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In una via del centro storico il giovane, alla vista dei militari, ha gettato in un'aiuola due involucri che contenevano circa otto grammi di marijuana.

