Minorenni violentate: Verri, comunità non può tacere

(ANSA) - MATERA, 10 SET - "Questo è il momento in cui deve emergere forte lo spirito della nostra comunità, una comunità sana che non può e non dovrà mai abituarsi a simili episodi e per questo non può permettersi di tacere chi è in grado di aiutare gli inquirenti a mettere fine a questa vicenda". Lo ha scritto, in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, Viviana Verri, sindaca di Pisticci (Matera), dove la notte tra il 7 e l'8 settembre scorso due minorenni inglesi hanno subito una violenza sessuale di gruppo. (ANSA).