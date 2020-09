Trasporti: Filt-Cgil, situazione lucana "mai così difficile"

(ANSA) - POTENZA, 09 SET - La situazione del trasporto pubblico con autocorriera in Basilicata non è "mai stata così difficile": lo ha detto oggi ai giornalisti, a Potenza, il segretario generale della Filt-Cgil lucana,m Antonio Ditella, spiegando che le criticità sono emerse "ancora prima del covid".

Secondo Ditella, "la nomina di Giuseppe Vinella come presidente Cotrab dopo le dimissioni di Giulio Ferrara altro non ha fatto che proseguire il metodo ricattatorio del consorzio nei confronti della Regione, usando i lavoratori come scudo e annunciando di non pagare i lavoratori". (ANSA).