Scuola: Bardi, "ci sono le condizioni per ripartire il 24"

(ANSA) - POTENZA, 08 SET - "Ci sono le condizioni per far ripartire le lezioni il 24 settembre": lo ha detto poco fa al consiglio regionale il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Il governatore ha esaminato la situazione degli istituti, spiegando che alcune carenze stanno per essere colmate. (ANSA).