Cgil: a Matera cominciata la festa, "valenza maggiore"

(ANSA) - MATERA, 04 SET - "Questa ottava edizione della festa regionale della Cgil Basilicata ha una valenza maggiore rispetto al passato, in relazione alla crisi pandemica, per correggere le storture e recuperare occasioni importanti, come quelle provenienti dal Recovery Fund". Lo ha detto a Matera il segretario lucano, Angelo Summa, a margine dell'apertura della festa regionale del sindacato, che si concluderà domani a Potenza, dove è prevista la partecipazione, tra gli altri, del Ministro della Salute, Roberto Speranza. (ANSA).