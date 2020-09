La Basilicata protagonista su 'Linea Verde Tour"

(ANSA) - POTENZA, 03 SET - La Basilicata, "nell'ambito delle iniziative di promozione avviate dalla Regione in collaborazione con la concessionaria del servizio pubblico, torna protagonista su Rai 1 nel popolare programma Linea Verde Tour".

Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale lucana, specificando che "sabato 5 settembre, alle ore 11.55, Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone Calabrese esploreranno il territorio del Parco regionale Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, luogo ideale per incontrare biodiversità, storia, sapori e divertimento. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Rai Play". (ANSA).