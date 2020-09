Dieci positivi nell'ex Tabacchificio di Palazzo San Gervasio

(ANSA) - POTENZA, 03 SET - Sono dieci i braccianti extracomunitari risultati positivi al coronavirus dopo i test effettuati in un centro di accoglienza allestito per la raccolta del pomodoro nell'ex Tabacchificio di Palazzo San Gervasio (Potenza).

In totale, ieri - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - in Basilicata sono stati analizzati 816 tamponi: i casi positivi sono 15. Oltre ai dieci contagi riscontrati a Palazzo San Gervasio, gli altri cinque riguardano due persone residenti a Matera, due residenti a Policoro (Matera) e una a Garaguso. (ANSA).