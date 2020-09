A Potenza scatta l'Operazione contrade

(ANSA) - POTENZA, 02 SET - "Da venerdì prossimo, alle ore 7, cominceranno a Potenza una serie di interventi che interesseranno le contrade, vedendo impegnati uomini e mezzi, per garantire il decoro ai circa ventimila potentini che vi abitano: Costa della Gaveta, via delle Mattine, Piani del Mattino, accessi Complanari e zone limitrofe, Marrucaro, Rossellino, Ciciniello saranno interessati da lavori che si svolgeranno con cadenza settimanale".

Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, nel corso di una conferenza stampa sulla "Operazione contrade pulite", spiegando che si tratta di "una vera e propria rivoluzione nell'approccio alle problematiche che - è scritto in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'amministrazione comunale - riguardano i residenti nelle contrade di Potenza".

