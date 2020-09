Coronavirus: in Basilicata un positivo su 462 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 01 SET - Un nuovo caso di coronavirus sui 462 tamponi analizzati ieri in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale evidenziando che il contagio riguarda una persona residente nel comune di Sant'Angelo Le Fratte (Potenza).

A seguito della mancata conferma della positività di una persona residente a Montescaglioso (Matera), il totale dei lucani positivi resta quindi 29, con due persone ricoverate (una non residente in Basilicata) negli ospedali di Potenza e di Matera. (ANSA).