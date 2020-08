Coronavirus: cinque tamponi positivi su 692 in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 29 AGO - Sono risultati positivi cinque dei 692 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono attualmente 29 i lucani positivi al coronavirus. Gli altri dati riguardano il numero dei ricoverati in ospedale, che sono due, e i lucani in isolamento domiciliare, che sono 28. (ANSA).