Coronavirus: in Basilicata quattro positivi su 613 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 28 AGO - Quattro dei 613 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono 26 i lucani "attualmente positivi", così come sono 26 quelli in isolamento domiciliare.

Restano due le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera. (ANSA).