Trovano 950 euro e li restituiscono: premio a tre ragazzi

(ANSA) - SATRIANO DI LUCANIA, 27 AGO - Tre giovani hanno ricevuto un attestato di riconoscimento dal Comune di Satriano di Lucania (Potenza) per aver restituito 950 euro in banconote di vario taglio che avevano trovato in paese durante la festa patronale, nel periodo di ferragosto. I tre hanno portato l'involucro con i soldi ai Carabinieri, i quali li hanno consegnati al Comune. (ANSA).