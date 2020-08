Petrolio: protesta a Viggiano, intervengano Bardi e Descalzi

(ANSA) - VIGGIANO, 26 AGO - L'intervento "risoluto" del presidente della Regione, Vito Bardi, e una visita in Basilicata dell'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, sono due delle principali richieste fatte oggi, a Viggiano (Potenza), dai lavoratori delle imprese che operano in appalto nel centro oli.

La manifestazione, che si è svolta davanti all'impianto per iniziativa di Fim, Fiom e Uilm, ha avuto come obiettivo quello di protestare con le "ormai note scelte scellerate da parte di Eni che, riducendo drasticamente le attività appaltate ed estraendo lo stesso numero di barili, ha determinato una vera crisi sociale ed occupazionale". (ANSA).