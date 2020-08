Coronavirus: in Basilicata tre positivi su 539 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 26 AGO - Sono risultati positivi tre dei 539 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che due dei nuovi contagi sono "di rientro in Basilicata". In base agli ultimi risultati, quindi, sono 20 i lucani positivi. (ANSA).