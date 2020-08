Scuola: Regione Basilicata, la situazione è quasi ottimale

(ANSA) - POTENZA, 25 AGO - In vista dell'apertura dell'anno scolastico, in Basilicata vi è una "situazione ottimale", ad eccezione della "carenza di poche aule a Matera e a Policoro, casi per i quali si sta trovando una soluzione. Lo ha detto l'assessore all'istruzione della Regione Basilicata, Francesco Cupparo. (ANSA).